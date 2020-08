बच्चे ने छड़ियों से दिया ज़बरदस्त म्यूज़िक, हैरान रह गया IAS, बोला- ग़ज़ब - देखें Video

एक ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए वीडियो ने अब कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, क्योंकि बच्चा बड़े ही शानदार तरीके से म्यूजिक दे रहा है. वो छड़ियों से म्यूजिक दे रहा है. जो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है.

देखें Video:

He just has it in him! pic.twitter.com/4NEQRCrPAq

इस वीडियो को कावेरी नाम की ट्विटर यूजर ने 17 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 1.4 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 8 हजार से ज्यादा लाइक्स और 1.8 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. सैकड़ों लोग इस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं. उन्में आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण भी शामिल हैं. वो भी वीडियो देखकर हैरान रह गए और अमेजिंग लिखा. अन्य लोगों ने भी बच्चे की तारीफ की है.

There's no age for being artist he's a pro doing it so calmly and in his comfortable way