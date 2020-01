केरल टूरिज्म ने शेयर की बीफ डिश, मचा बवाल तो केरल सरकार बोली- 'खानपान का धर्म से...'

मकर संक्रांति पर केरल के पर्यटन विभाग के ‘बीफ' वाले ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है जिसके बाद माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने शुक्रवार को सफाई दी कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है. पर्यटन मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन ने केरल के व्यंजन ‘बीफ उलरतियातु' पर पर्यटन विभाग के ट्वीट की आलोचना करने वालों पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि इस दक्षिणी राज्य में खानपान का धर्म से कोई लेनादेना नहीं है.

पर्यटन विभाग के ट्वीट में एक व्यंजन बनाने की विधि के साथ लिखा गया, ‘‘खुशबूदार मसालों, नारियल के टुकड़ों और कड़ी पत्ते के साथ धीमी आंच पर भूने गये बीफ के नर्म टुकड़े. मसालों की धरती केरल से शानदार डिश, बीफ उलरतियातु की रेसिपी.''

Tender chunks of beef, slow-roasted with aromatic spices, coconut pieces, and curry leaves. A recipe for the most classic dish, Beef Ularthiyathu, the stuff of legends, from the land of spices, Kerala: https://t.co/d7dbgWmlBwpic.twitter.com/aI1Y9vEXJm