चाय वाले ने गजब अंदाज में बनाई कोल्ड कॉफी, IAS बोला- 'कभी नहीं देखी ऐसे बनते हुए...' - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स चक्कर के पानी में कॉफी मिलाता है. फिर दूध की थैली को काटता है और दूर से धार मारकर गिलास में दूध डालता है. जिस तरह चाय वाले ने कोल्ड कॉफी बनाई, उसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. अवनीश शरण ने वीडियो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा.

अवनीश शरण (Awanish Sharan) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'केरल के चाय स्टॉल वाले ने गजब का करतब दिखाया. क्या तरीका है कोल्ड कॉफी बनाने का. मैंने कभी इस तरह की कोल्ड कॉफी बनते नहीं देखा है.'

देखें Video:

In Kerala tea stalls are capable of doing this.

What a way to make a Cold Coffee. You have never seen Cold Coffee being made this way.

VC: SM pic.twitter.com/4iV1M9HLYT — Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 9, 2020

इस वीडियो को 9 जुलाई को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 800 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Its called Boost Kulki Sarbath". Will get different types of flavors like mango, pineapple, etc — sooraj (@sooraj_ramkrish) July 9, 2020

Have seen this ..... love the way they make 'Kulukki sarbat' too..... Amazing to watch — Poornima Prabhu (@reader_wanderer) July 9, 2020