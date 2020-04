केरल की 24 महिला डॉक्टर्स ने किया जबरदस्त डांस, ऐसे बढ़ाया अपने साथियों का मनोबल, देखें Video

केरल के तिरुवनंतपुरम के एसके अस्पताल की 24 महिला डॉक्टर्स ने इस वीडियो को बनाया है. ड्यूटी के बाद डॉक्टर्स ने चर्चित भजन ''लोकम मुझुवन सुखम पकारन'' पर डांस किया. इस वीडियो को अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये डॉक्टर्स एकता का संदेश देती दिख रही हैं.

देखें Video:

#WATCH 24 women doctors of SK Hospital in Kerala's Trivandrum perform at their homes, outside duty hours,on cover version of devotional song 'Lokam muzhuvan sukham pakaran',giving message of unity&praying to God to lead medical fraternity's way amid #COVID19.(Source: SK Hospital) pic.twitter.com/m1n5PII0ZC