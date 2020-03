भारत हुआ लॉकडाउन तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- 'पीएम मोदी ने जो आदेश दिया है...'

कोरोनावायरस (CoronaVirus) भारत में तेजी से अपने पांव पसार रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन (Lockdown) करने का ऐलान किया है. आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है. भारत के इस कदम के लिए दुनिया भर में खूब तारीफ हो रही है. ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने ट्वीट कर भारत के इस कदम की प्रशंसा की है. उनका ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

केविन पीटरसन ने ट्वीट करते हुए हिन्दी में लिखा, ''नमस्ते इंडिया, सुनने में आया है कि आप की अवस्था भी हमारी तरह है, पीएम मोदी ने 21 दिन के लिए पूरा देश लॉकडाउन करने का आदेश दिया है. मेरा अनुरोध है कि आप इस निर्देश का पालन करें. हम सब एक जुट होकर इसका सामना करेंगे और कोरोना को हराएंगे और इससे बाहर निकलेंगे. कृपा कर के आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें.''

उनका ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, इस ट्वीट के अब तक 28 हजार से ज्यादा लाइक्स और 5 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. भारतीय फैन्स को उनका ये ट्वीट खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

Thank you for this kind message KP and we promise to abide to by this. We will stay at home and even take care of ourselves. You too be indoors, stay safe @KP24