सुन नहीं सकती था बच्चा, कान में मशीन लगाकर मां बोली- 'हेलो बेटा...' सुनते ही दिए ऐसे एक्सप्रेशन्स - देखें Video

इस वीडियो को बच्चे की मां ने अपने ट्विटर हैंडिल @lil_lopeep पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेरे बेबी को आज कान की मशीन लगी. उसके चेहरे को देखिए.' वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मां की आवाज सुनकर कितने क्यूट एक्सप्रेशन्स देते दिख रहा है.

देखें Video:

he is so pleased pic.twitter.com/B2JYa0O3oA

बच्चे का नाम मेसन बताया जा रहा है. वीडियो शुरू होता है मेसन से, वो किसी की गोद में बैठा रहता है. उसके कान में एक कान की मशीन लगी होती है. कुछ सेकंड बाद जैसे ही मेसन की मां हाय कहती है. वो इधर-उधर देखना बंद कर देता है और मां की आवाज को गौर से सुनने लगता है. वो फिर मुस्कुराता है और हाय शब्द का उच्चारण करता है.

बच्चे के चेहरे पर उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब उसे पता चलता है कि वह अब अपनी आवाज सुन सकता है. वह पूरे वीडियो में मुस्कुराता है. आखिर में जब उससे पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है तो वो चीख मारने लगता है.

इस वीडियो को 16 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 4.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं साथ ही 4 लाख से ज्यादा लाइक्स और 94 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

When he said “EEE” pic.twitter.com/dQGwfu3tjw

He is the cutest little baby I'm so excited for him and his hearing aids ! pic.twitter.com/fO10BcA4FH