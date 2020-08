सड़क किनारे बच्चे ने की जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग, क्रिकेटर ने दिया ऐसा रिएक्शन... देखें Video

पिछले साल जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी शैली की नकल करते हुए एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के की एक क्लिप देखने के बाद रिएक्ट किया था. बुधवार को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की जैसी गेंदबाजी कर रहे बच्चे (Kid Imitating Jasprit Bumrah Bowling Style) का वीडियो सामने आया. जिसको देखकर जसप्रीत बुमराह हैरान रह गए. उन्होंने बच्चे की तारीफ की. वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

बच्चे का बॉलिंग एक्शन बुमराह की गेंदबाजी से इतना मिलता-जुलता था कि वो खुद देखकर हैरान रह गए. उनको इंटरनेट पर बच्चे का वीडियो दिखा और रिएक्ट किया. उन्होंने बच्चे को प्रोत्साहन दिया और ट्वीट को रि-ट्वीट किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क किनारे खड़ा है और जसप्रीत बुमराह के एक्शन की कॉपी करते हुए बॉलिंग कर रहा है. 5 सेकंड का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जसप्रीत बुमराह ने लिखा, 'बच्चे का भविष्य उज्ज्वल दिखता है. लगे रहो.'

देखें Video:

The future looks bright, little one! Keep at it https://t.co/1xdtn1E77F