बच्चे ने मज़ेदार तरीके से गाया रोमांटिक गाना, IAS बोला - यह बच्चा स्कूल खुलवाकर ही मानेगा - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा चुटकियां लेकर गाना गा रहा था. गाना खत्म करने के बाद उसने फ्लिंग किस दी. आईएएस ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये बच्चा स्कूल खुलवा कर ही मानेगा.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 16 जनवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 94 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 7 हजार से ज्यादा लाइक्स और 900 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी फनी लग रहा है. यूजर्स ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Like as Ajay Devgn style

Look at the way he acted, opens up....my God