kikichallenge करने के चक्कर में हुआ खतरनाक हादसा, Video Viral

देश-दुनिया में ‘किकी डांस चैलेंज को लेकर गहमागहमी बढ़ने के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस चैलेंज के खतरे के बारे में लोगों, खासकर बच्चों को जागरूक करने के लिए ट्वीट कर एक संदेश जारी किया है. राज्य पुलिस के आधिकारिक हैंडल से किये गये ट्वीट में बच्चों के माता-पिता को सम्बोधित करते हुए कहा गया है ‘‘चाहे किकी आपके बच्चों को प्यार करे या ना करे, लेकिन हमें यकीन है कि आप जरूर करते हैं! तो जिंदगी की सभी चुनौतियों में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, बस किकी चैलेंज को छोड़कर.’’‘इन माई फीलिंग्स चैलेंज‘ के नाम से भी पहचाने जाने वाले ‘किकी चैलेंज‘ में चलती हुई कार से उतरकर अमेरिकी गायक ड्रेक के ताजातरीन गाने ‘किकी डू यू लव मी‘ पर डांस करने की चुनौती दी जाती है. इस दौरान इस चुनौती लेने वाले को धीमी रफ्तार से चल रही कार के साथ-साथ चलते नृत्य करना होता है.

Dear Parents, whether Kiki loves your child or not, we are sure you do! So please stand by your kids in all the challenges in life except #kikichallenge . #KiKiHardlyAChallenge#InMyFeelingsChallenge#UPPolicepic.twitter.com/RyTvoChJFa