शख्स ने पकड़ा King Cobra का मुंह और दूसरा डालने लगा बोरे में, तभी हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

मंगलवार को पोस्ट किए गए एक ट्वीट में, वर्मा ने बताया कि वन विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने बारिश के बीच देहरादून के पास जामुनवाला में एक किंग कोबरा को बचाया. बचाव के दो वीडियो साझा करते हुए, IFS अधिकारी ने कहा कि भारी बारिश से नागों के मानव आवासों में घुसने की बढ़ती घटनाओं का कारण बना.

उन्होंने घटना के फुटेज को साझा करते हुए लिखा, 'मानसून के साथ चरम पर, नाग अक्सर मानव बस्तियों में उद्यम करते हैं.' फुटेज में रैपिड रिस्पांस टीम को एक साथ काम करते हुए एक विशाल किंग कोबरा को एक बोरी में डालते हुए दिखाया गया है.

With monsoon at peak, serpents iften venture in human habitations. It's gladdening that people now are aware & pick the phone to inform Forest Dept. rather than a stick to hit the snake! 2/2. pic.twitter.com/RcnlmguALU — Akash Kumar Verma, IFS. (@verma_akash) August 25, 2020

यह उत्तराखंड में होने वाला एकमात्र स्नेक रेस्क्यू नहीं था. दोपहर में वर्मा ने एक और कोबरा रेस्क्यू का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'एक अन्य किंग कोबरा ने देहरादून के पास देर रात को बचाया. जाहिर तौर पर, मानसून की बारिश के साथ उनका निवास स्थान थोड़ा परेशान है.'

किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों के लिए स्थानिक है. यह अन्य सांप और छोटे सरीसृप और कृन्तकों पर शिकार करता है. इस महीने की शुरुआत में, उत्तराखंड के एक घर से एक किंग कोबरा को पकड़ा गया था.