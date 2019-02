Kirti Azad: 1983 वर्ल्ड कप के रहे सदस्य, तीन बार बने सांसद, अब थामा कांग्रेस का 'हाथ', जानिए कीर्ति आजाद के बार में सबकुछ

कीर्ति आजाद (Kirti Azad) कांग्रेस (Indian National Congress) में शामिल हो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता कीर्ति आजाद (Kirti Azad) सोमवार को कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गए. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कांग्रेस (Congress) में उनका स्वागत किया. क्रिकेटर से नेता बने आजाद (Kirti Azad) ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा ट्विटर पर की. कीर्ति आजाद का पूरा नाम कीर्तिवर्धन भागवत झा आजाद (Kirtivardhan Bhagwat Jha Azad) है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद (Bhagwat Jha Azad) के पुत्र हैं. कीर्ति आजाद (Kirti Azad) कांग्रेस से जुड़ने से पहले बीजेपी में थे. वह बिहार के दरभंगा (Darbhanga) के सांसद हैं. वो तीन बार से दरभंगा लोकसभा सीट (Darbhanga Lok Sabha Seat) जीत चुके हैं. आजाद को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2015 में निलंबित कर दिया था. आइए जानते हैं कौन हैं कीर्ति आजाद और कैसे क्रिकेट के बाद राजनीति के पिच पर उतरे.

राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद

आज सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @RahulGandhi जी ने मुझे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई मैंने मिथिला की परंपरा में उनको मखाना की माला, पाग, चादर से सम्मानित किया।

Today in front of Shri Rahul Gandhi I joined the Congress I felicitated him in traditional Mithila style pic.twitter.com/B9DQwCM207