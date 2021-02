जानिए, क्या है Nike के पहले हैंड्स-फ्री शू के पीछे की पूरी कहानी ?

2012 में, मैथ्यू वाल्ज़र (Matthew Walzer) नाम के एक 16 वर्षीय युवा ने जो कि सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) से जूझ रहा था उसने नाइकी से संपर्क किया, उन्हें बताया कि किसी के बारे में चिंता किए बिना और हर रोज जूते को लेस को बांधें बिना कॉलेज जाने का उसका सपना था. नाइकी के अनुसार, वॉल्ज़र का जन्म दो महीने के समय से पहले ही हो गया था, सेरेब्रल पाल्सी के कारण उनके फेफड़े कम विकसित थे. जबकि, उन्होंने कई शारीरिक बाधाओं का सामना किया, अपने जूतों की लेस को बांधना उनके लिए हमेशा एक बड़ी समस्या रही.

मैथ्यू वॉल्ज़र ने लिखा, "16 साल की उम्र में, मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने में सक्षम हो गया, लेकिन मेरे माता-पिता को अभी भी मेरे जूते बांधने पड़ते हैं. एक किशोर के रूप में, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है, मुझे यह बेहद निराशाजनक और कई बार शर्मनाक लगता है।"

किशोर के पत्र ने टोबी हैटफील्ड को एक ऐसा जूता बनाने के लिए प्रेरित किया, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकता को संबोधित करेगा. 2012 में, नाइकी ने पहनने के परीक्षण के लिए श्री वॉल्ज़र को हैटफ़ील्ड डिज़ाइन दिया, लेकिन हैटफ़ील्ड ने विशेष जरूरतों वाले अन्य लोगों की मदद करने के लिए जूते डिजाइन करने का काम जारी रखा. इस यात्रा ने नाइकी फ्लाईएज़ के विकास का नेतृत्व किया. 2015 में लॉन्च किए गए नो-लेस फुटवियर की एक श्रृंखला ने सोमवार को नाइकी गो फ्लाईएज़ को लॉन्च किया, जो आज तक का सबसे नवीन डिजाइन है.

वॉल्ज़र ने कहा, "डिजाइनरों की आपकी प्रतिभाशाली टीम ने सोच-समझकर एक जूता बनाया है, जो मैंने अपने जीवन में पहली बार खुद से पहना है. जब मैं हर सुबह जूते पहनता हूं, तो वे स्वतंत्रता और उपलब्धि की सबसे बड़ी भावना देते हैं जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की."

