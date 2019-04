नेशनल पार्क में शिकार के लिए घूम रहा था शख्स, पहले हाथी ने कुचला फिर शेरों ने कर दिया ऐसा

साउथ अफ्रीका में दिल दहला देने वाले घटना सामने आई है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में हाथी ने एक संदिग्ध गैंडा शिकारी को रौंद दिया, जिसके बाद शेरों ने उसे अपना निवाला बना लिया.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए शिकारी के साथी ने उसके परिवार को बताया कि 2 अप्रैल को हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. शिकारी के परिजनों ने इसकी सूचना पार्क के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद एक खोजी दस्ता द्वारा उसका शव तलाशने का प्रयास किया गया, लेकिन दो दिन बाद सिर्फ मानव खोपड़ी और पायजामे की जोड़ी उनके हाथ लगी.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjApic.twitter.com/4Oye38Eddh