लॉकडाउन में हार्दिक पांड्या ने भाई कुणाल के साथ बिस्तर पर खेला Table Tennis, वायरल हुआ VIDEO

बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही पांड्या ब्रदर्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वह आए दिन अपनी फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इन दिनों वह लॉकडाउन के दौरान घर पर क्या कर रहे हैं, इसकी हर पल की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. कुछ दिन पहले ही हार्दिक पांड्या ने अपने छोटे भाई कुणाल के साथ अपनी थ्रोबैक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. शेयर होने के कुछ ही देर बाद यह फोटो वायरल हो गई थी.

जैसा कि आपको पता है कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) लागू है और इस दौरान आम आदमी से लेकर सेलेब्स तक अपने घरों में बंद है. इस लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान आम आदमी से लेकर सेलेब्स तक सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं.

#PandyaBros in action in a different sport ???? @hardikpandya7 and I are always competitive with each other ???? Who do you think won this round? pic.twitter.com/4jjlatV15P