दुबई से अवैध सोना लाने के शक में मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़े गए क्रुणाल पंड्या, लोगों ने बना डाले ऐसे Memes

उन पर आरोप है कि वो दुबई से तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर भारत लौटे हैं. इसके साथ-साथ क्रुणाल पंड्या पर कुछ कीमती सामान भी मिला है. एयरपोर्ट पर अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं. बता दें कि क्रुणाल पंड्या के साथ उनकी वाइफ पंखुड़ी शर्मा भी यूएई से भारत लौटी हैं. ट्विटर पर लोगों ने मीम्स और जोक्स बनान शुरू कर दिया है. आज सुबह से ही ट्विटर पर #KrunalPandya हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है. देखिए लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए हैं...

#KrunalPandya was carrying expensive watchs and other items without permission from Dubai to Mumbai.

He was like: pic.twitter.com/u5falAEK3j — MuSalman (@mohdsalman064) November 13, 2020

#KrunalPandya Caught with 4 expensive watches worth.75 lac at dubai airport...



*Krunal pandya be like-: pic.twitter.com/3qkgCFELY9 — Pulkit🌈 (@sarcasticyadav_) November 13, 2020

#KrunalPandya after brought 75 lakhs Worth gold from UAE to INDIA. pic.twitter.com/ePSn48U2e1 — axay patel (@akki_dhoni) November 13, 2020

#KrunalPandya detained at the Mumbai Airport.



Meanwhile Ambani's: pic.twitter.com/iVpZ2WqzcY — The Accidental Blogger (@Sahilmunjal16) November 13, 2020

फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने का कमाल कर दिखाया है. क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) ने आईपीएल 2020 के सीजन में 12 पारियों में कुल 109 रन बनाए तो वहीं केवल 6 विकेट ही लेने में सफल रहे.

गौरतलब है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. क्रुणाल को टी-20 और वनडे सीरीज में भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण वो भारत लौट आए थे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आगाज 27 नवंबर से होना है.