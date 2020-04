Kumbhkaran बना ट्विटर का हीरो, रामायण में हुआ वध तो Trend करने लगे ये मजेदार Memes

लोग ट्विटर पर इस वजह से कर रहे हैं कुंभकर्ण की तारीफ

लोगों को कुंभकर्ण की वो बात बहुत पसंद आई जो उन्होंने वध से पहले रावण से कही थी. उन्होंने रावण को विनाश की याद दिलाई. कुंभकर्ण सीता का हरण करने के लिए रावण को पूर्वजों के श्राप की बात याद दिलाता है. कुंभकर्ण रावण को धर्मनीति की बात याद दिलाता है. जो लोगों को खूब पसंद आई. कुंभकर्ण जानते थे कि उनका वध होने वाला फिर भी वो भाई के लिए रणभूमि में राम से युद्ध करने चले जाता है. ट्विटर पर लोगों ने उनकी तारीफ में ऐसे कमेंट्स किए...

Sacrificed life for brother #kumbhkaran winning hearts of everyone and trending at no 1 pic.twitter.com/saBO1ESLU7 — Digvijay (@DJ_RATHOD81) April 13, 2020

But we can't deny he won our heart with his speech .#Kumbhkaranpic.twitter.com/d6sHhJXR1q — Rahul kumar (@creativekumar_) April 13, 2020

And the most preferred speech delivery goes to #Kumbhkaran#Ramayanpic.twitter.com/1ijLdEX0N2 — Maruti Nandan Ojha (@ojha_maruti) April 13, 2020

A man with intellectual and courage to speak truth...#Kumbhkaran#Ramayanpic.twitter.com/ZLw4eddYGl — Amit Sharma (@amiitsharma12) April 13, 2020

लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खुद की तुलना कुंभकर्ण से की, लोगों ने मजेदार मीम्स बनाकर बताया कि वो लॉकडाउन में घर पर रहते हुए खा रहे हैं और सो रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे मजेदार मीम्स बनाए...