कुवैत में शेख ने गाया भजन, देखकर सुषमा स्वराज हो गईं हैरान, बजाने लगीं तालियां, देखें VIDEO

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) कुवैत में द्विपक्षीय मीटिंग के लिए पहुंची हैं. जहां उनके सामने कुवैती सिंगर ने ऐसा भजन सुनाया जिसको सुनकर सुषमा स्वराज हैरान रह गईं और तालियां बजाने पर मजबूर हो गईं. कुवैत (Kuwait) की भारतीय एम्बेसी ने एक इवेंट होस्ट किया था. जहां कुवैत के सिंगर मुबारक अल-राशिद ने ‘Vaishnav Jan To' गाया. जिसको सुनकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई.विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन रवीश कुमार ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. जिसमें सिंगर राशिद पूरे सुर में भजन गा रहे हैं. ट्विटर पर इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है. रवीश कुमार ने लिखा- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ‘लैंड ऑफ पर्ल्स' कुवैत में भव्य स्वागत किया गया. अगले दो दिन द्विपक्षीय बैठकों और गतिविधियों की व्यस्तता रहेगी.

#WATCH: Kuwaiti singer Mubarak Al-Rashid sings the favourite bhajan of Mahatma Gandhi `Vaishnav Jan to Tene Kahiye' during an event in Kuwait, in the presence of EAM Sushma Swaraj. pic.twitter.com/aKqy1HM2hn