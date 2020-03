पेड़ पर नकली बंदर को देख लंगूरों ने किया कुछ ऐसा, फिर उसकी 'मौत' का मनाने लगे शोक... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खूब शेयर किया जा रहा है. लंगूरों के झुंड को पेड़ पर एक बंदर दिखा. दरहसल ये बंदर नकली था, लेकिन उनको ये बंदर असली लगा और लंगूर उसके पास आकर बैठ गए. क्लिप में आखिर में दिखाया गया कि लंगूर बंदर की मौत का शोक मना रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लंगूरों के झुंड को पेड़ पर नकली बंदर दिखाई देता है. एक लंगूर जाकर उसकी पूंछ खींचने लगता है. एक लंगूर देखता है कि उसकी पलकें झपक रही हैं. वो पास आकर उसको पकड़ लेता है. उतने में बंदर नीचे गिर जाता है. एक लंगूर उसको पकड़कर खाली जगह ले जाता है और सूंघने लगता है. उसे एहसास हुआ कि बंदर की मौत हो चुकी है. बंदरों का झुंड वहां आ जाता है और उसकी मौत का शोक मनाने लगता है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''जब जानवर ऐसी करुणा का प्रदर्शन करते हैं. यह समझना मुश्किल हो जाता है कि मनुष्य एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं.''

देखें Video:

When the animals exhibit such compassion,it's difficult to understand how humans can kill each other pic.twitter.com/X2AY6F5bE5