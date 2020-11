अपने आप हिलते दिखे पौधे, 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video, ट्रंप की बेटी भी रह गई हैरान

माय मॉडर्न मेट के अनुसार, वीडियो को सबसे पहले ट्विटर यूजर '@ मेलोरा_1' द्वारा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था. 12-सेकंड क्लिप में, विभिन्न प्रकार के कैलेथिया पौधों की पत्तियां दिन के माध्यम से बढ़ती और गिरती हैं. पौधों के पास एक लाल घड़ी रखी गई हैं. जहां देखा जा सकता है कि हर घंटे पौधे कैसी हरकत कर रहे हैं.

कैलाथिया, पौधों की एक वंशावली है, जो परिवार मारेंटेसी से संबंधित है. इस तरह के पौधों को "प्रार्थना पौधों" के रूप में भी जाना जाता है.

देखें Video:

This is how plants move in a 24-hour time-period pic.twitter.com/zHJZAlJwzi — How Things Work (@ThingsWork) November 18, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो को 19 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 85 हजार से ज्यादा लाइक्स और 13 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. वीडियो ने इवांका ट्रम्प और स्पेसएक्स के अरबपति सीईओ एलोन मस्क का ध्यान भी खींचा है. दोनों हस्तियों ने ट्विटर पर 'लाइक' करके इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया.

कुछ प्रतिक्रियाओं पर नज़र डालें, जो इस तरह की हैं:

Those are varieties of the same plant - Prayer plant - which has evolved to special conditions - to catch rain water and light-.

Don't expect most plants to do that. — Serban Balamaci (@sbalamaci) November 18, 2020

So much easier to perceive that they are actual living organisms watching this. — Abraham (@MindTheGhab) November 19, 2020

कुछ ने कहा कि वीडियो ने उन्हें यह याद दिलाने के लिए काम किया कि पौधे जीवित हैं, जबकि अन्य ने इसे थोड़ा डरावना पाया...