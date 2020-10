मुंह में चम्मच और नींबू लेकर बच्चे ने ऐसे चालाकी से जीती रेस, बार-बार देखा जा रहा है यह Video

वायरल वीडियो में बच्चों को नींबू और चम्मच रेस में भाग लेते हुए देखा जा सकता है. चार बच्चों के बीच रेस होती है. तीन बच्चे तेजी से आगे निकल जाते हैं. वहीं एक बच्चा धीरे-धीरे चलता है. आगे निकले तीन बच्चों की चम्मच से नींबू नीचे गिर जाता है. वहीं धीरे चल रहे बच्चा नींबू को संभालता हुआ अंत तक पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है.

क्या है नींबू और चम्मच रेस?

ऐसी दौड़ में भाग लेने के लिए, एक व्यक्ति को संतुलन अधिनियम में महारत हासिल करनी होती है. नींबू को चम्मच पर रखा जाता है और प्रतिभागी को, चम्मच को अपने मुंह में रखना होता है. इसके साथ, उसे फिनिशिंग लाइन की ओर चलना होता है.

वीडियो द्वारा व्यक्त संदेश सरल है जैसा कि सुधा रमेन ने अपने पोस्ट के कैप्शन में उल्लेख किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'धीमें और स्थिर भागने से दौड़ जीती जा सकती है. यह हर समय का सच है.'

देखें Video:

'Slow and steady wins the race' - true at all times. Have a great week Video was shared by a friend. pic.twitter.com/sxSl0Ekauk

इस वीडियो को उन्होंने 26 अक्टूबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 21 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने बच्चे की जमकर तारीफ की.

The main point is he did not get tempted when others were going fast. So be slow, steady, ignore others shows and win the race