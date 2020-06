जंगल में सो रहे कुत्ते पर Attack करने आया तेंदुआ तो भौंक-भौंकर ऐसे बचाई जान... देखें Viral Video

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि जंगल में एक सफारी गाड़ी दिख रही है और गाड़ी के सामने एक कुत्ता सोया हुआ नजर आ रहा है. तभी एक तेंदुआ जंगल से निकलकर कुत्ते का शिकार करने के लिए झपट्टा मारता है. और फिर कुत्ता उसके सामने खड़े होकर भौंकने लगता है. कुत्ते को बार-बार भौंकता हुआ देखकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है.

देखें Video:

An old video from Rajasthan. Who is more powerful ? pic.twitter.com/lCkHz2jn9s — Digvijay Singh Khati (@DigvijayKhati) June 15, 2020

आपको बता दें कि यह पुराना वीडियो होने के बावजूद सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद एक बार फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 15 जून के दिन शेयर किया गया था. अब तक इस वीडियो पर 5 हजार से अधिक व्यूज आ चुके हैं. 54 रिट्वीट और 27 कमेंट आ चुके हैं. इस वीडियो पर एक दूसरे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने भी रिएक्शन दिया हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यह वीडियो ज्यादा पॉवरफुल है सर. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

The video is most powerful Sir. — Susanta Nanda (@susantananda3) June 15, 2020

Who shouts most is the powerful — marutish@gmail.com (@marutish) June 15, 2020

One who has courage is more powerful — Heena Mehta (@HeenaMe61603627) June 15, 2020

Looks like Leopard just wanted to play. If it was attack Leopard would have bitten before dog starts barking. — Anoop (@AnoopKumar_) June 15, 2020