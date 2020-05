तेंदुए को डंडे से पीटने के लिए खेत में घुसा शख्स तो जानवर ने हवा में उछलकर किया Attack और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में लोग तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंचे थे. तेंदुए ने जैसे ही लोगों के हाथ में लाठियां देखी तो वो गुस्सा गया और उनके अटैक करने से पहले ही आक्रामक हो गया. वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आया तो सभी बचने के लिए जीप के अंदर जाने लगे. तेंदुए ने हवा में उछलकर एक शख्स पर अटैक कर दिया. उस वक्त वन विभाग के कई लोग वहां मौजूद थे. ऐसे में वो शख्स बच निकला. 7 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सुशांत नंदा ने बताया कि बाद में तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई है. सुशांत नंदा ने 28 मई की शाम को वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'तेलंगाना में टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए हाथ में लाठी लेकर पहुंची और ऐसा कम से कम हो सकता था...'

देखें Video:

A team goes to a farm in Telengana with lathis to take care of the leopard.

And this was the least that could happen..... pic.twitter.com/HfA5F162GY — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 28, 2020

इस वीडियो के अब तक 5 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 300 से ज्यादा लाइक्स और 70 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Thin line between being brave and being foolish, hope no one got seriously injured — Radhesh Naik (@NaikRadhesh) May 28, 2020

Let them know how to respect animals — VIJAYA SREE N (@LEOVSN) May 28, 2020