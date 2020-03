तेंदुए ने हवा में उछलकर किया शख्स पर Attack, भगदड़ मची तो किया कुछ ऐसा... देखें पूरा Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों के वीडियो को खूब पसंद किया जाता है. लेकिन, इस बार जो वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, उसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक तेंदुए ने दो लोगों पर अटैक (Leopard Attack On Man) कर दिया. वो हवा में उछलकर शख्स के ऊपर चढ़ गया. इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर डरे हुए हैं. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushanta Nanda) ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में बहुत भीड़ लगी है और वो तेंदुए को अपनी तरफ आते देख रहे हैं. जैसे ही तेदुआ पास आया तो लोग भागने लगे, तभी उसने एक शख्स के ऊपर छलांग मार दी और उस पर हमला करने लगा. तभी लोग उसे भगाने के लिए पत्थर मारने लगी तभी तेंदुए ने दूसरे शख्स पर हमला कर दिया. उसने शख्स के हाथ को अपने जबड़े में फंसा लिया था. फिर तेंदुआ भाग निकला.

19 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, ''एक भयावह रेस्क्यू. इस तरह के मानव-पशु संघर्षों में भीड़ नियंत्रण आधी समस्या है. उनका इससे कोई वास्ता नहीं है. इसके अलावा कोई पिंजरा नहीं है. तेंदुए को शांत करने के लिए कोई प्रशिक्षित पशु चिकित्सक नहीं है. कभी भी इस तरह के उपायों का प्रयास न करें (मुझे आगे पूछें कि बिल्ली ने ऐसा व्यवहार क्यों किया).

देखें VIDEO:

A horrendous rescue. Crowd control is half the problem in man-animal conflicts like this. They had no business to be there.

Also no cage.Perhaps no trained vet to tranquillise the cat also. Never attempt such half hearted measures (WA forward asking me why the cat behaved such). pic.twitter.com/39JLR8Ree8