Video: घर में दबे पांव घुसा तेंदुआ, पल भर में कुत्ते को जबड़े में दबाकर बिजली की रफ्तार से निकल गया

आपको बता दें कि इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, उत्तराखंड के तालीतल के एक घर में देर रात बालकनी के रास्ते तेंदुआ घर में घुस आता है और फिर घर के कुत्ते पर हमला करते हुए उसका शिकार करता है. आपको बता दें कि यह वीडियो शेयर होने के बाद से ही वायरल हो रहा है. जहां तक इस वीडियो की बात करें तो आप इसमें साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तेंदुआ घर के अंदर घुस आता है और बड़ी ही चालाकी से कुत्ते के घर के बाहर निकालकर उसका शिकार करता है. सिर्फ इतना ही नहीं जिस तरह से तेंदुआ कुत्ते को झपटा मारते हए और उसे पकड़कर जंगल के तरफ दौड़ लगाता है. यह देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ जिस तरह से कुत्ते का शिकार करते हुए दौड़ लगता है उसे देखकर घर का मालिक भी हैरान होकर देखने लगता है और वह अपने कुत्ते की जान भी नहीं बचा पाता.

#WATCH Uttarakhand: A leopard entered a house, attacked and killed a dog & took it away last night in Tallital. pic.twitter.com/xX2tf4KYMt — ANI (@ANI) July 19, 2020

आपको बता दें कि यह वीडियो कुछ देर पहले ही शेयर किया गया है लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही इसका व्यूज 35 हजार से पार पहुंच चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर 200 से ज्यादा रिट्वीट और 1 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो पर लोग कुत्ते को लेकर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बेचारा कुत्ता.. अपनी मालिक की जान बचाने की खातिर खुद की जान जोखिम में डाल दी और मारा गया. वहीं एक दूसर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, तेंदुए ने बेहद चालाकी के साथ कुत्ते का शिकार किया है.

Poor dog. Sacrificed his life defending his master. — Smriti (@khaali_bottle) July 19, 2020

it clearly mentioned the dog was killed — Manish Kalauni (@DearManishJi) July 19, 2020

So sad ???????????????????? — DEBDEEP MUKHERJEE (@RijuCNN) July 19, 2020

Leopards are fast and furious — Jay rana (@JayeshR38292065) July 19, 2020