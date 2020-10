कुत्ते का शिकार करने के लिए तेंदुए ने मारी ऐसी छलांग, देखकर लोगों के उड़े होश - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता गली के गेट के नीचे से भागता है. तभी उसके पीछे से तेंदुआ आता है और गेट के ऊपर से छलांग लगा देता है. कुत्ते को लग रहा था कि वो नीचे से निकलकर बच निकलेगा. लेकिन तेंदुए ने होशियारी दिखाई और गेट के ऊपर से छलांग लगा दी. इस वीडियो को ट्वटिर यूजर निखिल सुर्वे ने शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए निखिल ने कैप्शन में लिखा, 'मुझे इसका सोर्स नहीं पता. वॉट्सऐप्प से फॉरवर्ड किया है.लेकिन सिर्फ तेंदुए की चपलता और कौशल का गवाह. देखिए कैसे कुत्ते ने चकमा दिया और फिर तेंदुए ने समझदारी दिखाई.'

देखें Viral Video:

Really don't know the source, got it as a forward on #watsapp

But just witness the agility and skills of the #Leopard.

You can observe the #dog being witty ad the Leopard outsmarting him.#flyingleopard.@ParveenKaswan@RandeepHooda@ranjeetnature@akshay_journo@tweetsviratpic.twitter.com/774vrV2deM