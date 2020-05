तेंदुए ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर यूं लगाई छलांग, Video इंटरनेट पर खूब हो रहा वायरल

हाल ही में इस वीडियो को मरमेड नाम की एक महिला ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसके बाद यह वीडियो सुर्खियों में आ गया. इस वीडियो को मरमेड ने ''wow'' कैप्शन के साथ शेयर किया है. साथ ही उन्होंने लिखा, ''तेंदुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आराम से छलांग लगा रहा है.''

wow...SUPERR !! Leopard leaps from one tree to another ! pic.twitter.com/2CIgTP9iIY

आपको बता दें कि इस वीडियो को 16 घंटे पहले ट्विटर पर शेयर किया था. इस वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट किये हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ''शानदार छलांग है'' वहीं एक यूजर ने कमेंट किया बेहद खूबसूरत वीडियो है.

Great jump! Even more impressive is another video in which he changes his spots.