सड़क पर आते ही गाय के झुंड के पीछे भागा तेंदुआ और फिर... CCTV में कैद हुआ Shocking Video

देवप्रयाग के पुलिस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के सामने गाय का झुंड और बाकी जानवर बैठे थे. जैसे ही तेंदुआ आया तो सभी भाग निकले. सड़क पर हलचल होते देख एक पुलिसकर्मी बाहर निकला तो उसको सड़क पर तेंदुआ नजर आया. वो तुरंत अंदर भागा.

तेंदुआ कुछ समय तक पुलिस स्टेशन के आस-पास मंडराता रहा और फिर वहां से निकल गया. सीसीटीवी वीडियो में टाइम स्टेम्प नजर आ रहा है. उसके मुताबिक, यह घटना 23 जुलाई की है. करीब 1 बजे तेंदुआ पुलिस स्टेशन के बाहर आया था.

देखें CCTV Video:

#Leopard policing the streets of #Devprayag ! Video captured by CCTV of Police Station Devprayag !!