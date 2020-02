कुत्ते के बच्चे का शिकार करने की कोशिश में था तेंदुआ, तभी कुएं में जा गिरे दोनों और फिर... देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कुत्ता और तेंदुआ (Leopard) कुएं में फंसे हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, तेंदुआ, कुत्ते के बच्चे (Puppy) का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और इसी वजह से दोनों अचानक कुएं में गिर गए. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि कुएं में फंस जाने के बाद तेंदुए ने कुत्ते के बच्चे को कुछ नहीं किया.

ट्विटर पर इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है. यह घटना महाराष्ट्र के नंदुरबार के वरचे टेम्बे गांव की है. यहां तेंदुआ और कुत्ते का बच्चा लगभग 7 घंटों तक एक कुएं में फंसे रहे. गांव के लोगों ने दोनों के कुएं के अंदर फंसे होने की जानकारी वन विभाग को दी थी. इसके बाद वन विभाग ने लगभग 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सही सलामत कुएं से बाहर निकाला.

#WATCH Maharashtra: A leopard & a puppy were rescued by forest dept from a well in Tembhe village of Nandurbar dist, in rescue op which lasted for around 4 hrs. They were trapped in the well for around 7 hrs after falling into it when the leopard chased the puppy to hunt. (21.02) pic.twitter.com/TLAWh0xk8i