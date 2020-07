लड़का कर रहा था रिकॉर्डिंग, तभी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे गिरी बिजली... 40 लाख बार देखा गया Video

काले बादल घिरे हुए थे. शख्स स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की रिकॉर्डिंग कर रहा था. तभी बिजली स्टेच्यू के पीछे गिरी. बिजली एक बार नहीं, बल्कि चार बार गिरी. पीछे से आ रहीं बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज इस वीडियो को और ड्रमैटिक बना रहा था.

मिकी सी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये सबसे बेस्ट वीडियो है, जो मैंने कैप्चर किया है.'

वीडियो में देखें स्टनिंग मोमेंट जब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे गिरी बिजली...

बिजली के हमलों से बहुत सारे लोग डर सकते हैं. कभी-कभी यह गर्जन वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ होता है जो किसी को भी भयभीत कर सकता है. हालांकि, फोटोग्राफर्स के लिए यह सबसे खूबसूरत पल होता है.

इसी वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया. इस वीडियो को 23 जुलाई को पोस्ट किया गया है. जिसके अब तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 1 लाख से ज्यादा लाइक्स और 37 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. 2 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

@Marvel use this video when you make Thor return to Earth. Thank you — Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 23, 2020

It would be epic if lightening hit her torch and lit it 😄 pic.twitter.com/SUZR1zwLg4 — UK Rooster (@rooster_uk) July 23, 2020

This is when Barry Allen life change pic.twitter.com/gV6n8CZ2k0 — 𝔹𝕦𝕤𝕤ℍ𝕖𝕒𝕕7 (@BussHeaddre) July 24, 2020