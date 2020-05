शेर और शेरनी के बीच हुई जबरदस्त जंग, 'रानी' की दहाड़ सुन 'जंगल के राजा' ने किया ऐसा... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर और शेरनी सड़क के बीच खड़े हैं और पीछे सफारी जीप खड़ी हैं. दोनों बीच सड़क पर लड़ पड़ते हैं. दोनों दहाड़ मारने लगते हैं और अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं. शेरनी शेर पर दहाड़ मारना शुरू कर देती है, जिससे शेर शांत हो जाता है. शेरनी फिर सड़क किनारे शांती से बैठ जाती है और शेर उसके करीब आकर बैठ जाता है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए फनी रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'घर-घर की कहानी... यहां भी ताकतवर शेर ने भी शेरनी के सामने हार मान ली.'

देखें Video:

Ghar ghar Ki kahani....



Even the strongly built lion concedes defeat before the queen



Shared by colleague Sudha.

:In the clip pic.twitter.com/K1GDU22UOA — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 27, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 27 मई की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 2.5 हजार व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 40 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Yahan bhee queen seems to be calling the shots, poor husband err .. I meant poor lion — Anu Singh (@eagerbeaverAnu) May 27, 2020

Or log dekh rahe he......vo bhi lion ka prestige issue ban gaya — NiteshRunning (@Nitesh9999) May 27, 2020