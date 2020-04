शेर के बच्चे ने पैदा होते ही की दहाड़ने की कोशिश, निकली ऐसी आवाज - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर का बच्चा भ्रमण करने निकलता है. कुछ दूर चलने के बाद भी वो दहाड़ मारने की कोशिश करता है, जिसको आप गौर से सुनेंगे तो एक छोटी सी आवाज आएगी. इस वीडियो को आप बार-बार देखना चाहेंगे. इस वीडियो को वेलकम टू नेचर नाम के ट्विटर पेज ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'सेरेन्गेटी नेशनल पार्क में शेर का छोटा बच्चा.'

देखें Video:

This little lion cub in Serengeti National Park pic.twitter.com/8kXAjsALSw

इस वीडियो को 26 अप्रैल को शेयर किया गया है. जिसके अब तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 1.8 हजार बार रि-ट्वीट किया जा चुका है. ट्विटर पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं....

That's just the most adorable. Did you hear his lion roar??!!