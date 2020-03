शेरनी ने ऐसे पार कराई अपने बच्चों को नदी, डूबने लगा बच्चा तो किया कुछ ऐसा... देखें पूरा Video

एक शेरनी और उसके शावकों का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. 24 सेकंड का ये वीडियो रविवार को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है. जिसको लगभग 70 हजार बार देखा जा चुका है.

वीडियो में शेरनी को उसके शावकों के साथ नदी पर टहलते दिखाया गया है, जो एक वाइल्डलाइफ सेंचुरी प्रतीत होता है. इस वीडियो में शेरनी अपने बच्चों को नदी पार करना सिखा रही है. एक-एक कर बच्चे नदी पार करते दिख रहे हैं. एक बच्चा नदी में डूबने लगता है फिर वो उछलकर बाहर निकल आता है और कूद-कूदकर नदी पार करता है.

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''वीडियो भारत के गिर का है. जब शेरनी बच्चों के साथ नदी पार करने निकली. उसके बच्चे धीरे-धीरे सीख रहे हैं. ये वीडियो एक दोस्त ने भेजा है.''

देखें Video:

When #lion queen takes the kids on a stroll across the river. The kids will learn slowly. From Sasan #Gir, #India. Sent by a friend. pic.twitter.com/t2bfdTza7o — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 15, 2020

इस वीडियो के अब तक 7 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग प्रवीण कासवान को वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''इस वीडियो को देखकर मजा आ गया. वाकई बहुत खूबसूरत वीडियो है.'' ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं....

Thanks for putting this. — UnibrowWaliBilli ‏أم القط (@hazratbilli) March 15, 2020

Omg so adorable.... — lovenature (@wokeup123) March 15, 2020

Those first two steps the mother took to measure the depth of the water. — जतिन कांबळे (@Kamble_JR) March 15, 2020

Yes the way she tested the depth. — AKshay Raut (@AkshayRaut1321) March 15, 2020