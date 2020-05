जंगल में शेरों को देख लड़की ने रोकी कार, धीरे से शेरनी ने खोला दरवाजा और फिर... देखें पूरा Video

तभी ड्राइवर ने कार को थोड़ा आगे बढ़ा दिया. शेरनी कार के करीब आई और पीछे का दरवाजा अपने मुंह से खोल दिया. गेट को खुला देख कार के अंदर बैठे लोग घबरा गए और तेजी से कार को आगे बढ़ा लिया. जैसे-तैसे वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

The lioness wants to go on a safari ride



It opens the door & asks for a lift. This can also happen to you in your next safari. Maintain safe distance from wild animals. pic.twitter.com/mqIpnyPi1n