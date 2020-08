अचानक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई शेरनी, दहाड़ सुन कांप उठे लोग... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के सामने शेरनी खड़ी है और इधर-उधर देख रही है. वो अचानक दहाड़ मारती है. फिर वापिस अपने रास्ते की ओर निकल जाती है. गाड़ी में मौजूद लोग, शांति से बैठे रहते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं.

प्रवीण ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''शेरनी के साथ मेरी पहली अविस्मरणीय मुठभेड़. मैं जिस गाड़ी पर था, उससे 5 फीट दूरी पर यह शेरनी थी. ड्राइवर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे सामाजिक हैं और मालदीर नामक जनजाति गिर के अंदर सद्भाव में रहती है. "जंगल का राजा," वास्तव में घास के मैदान और मैदानों में रहता है.''

देखें Video:

#worldlionday2020

My first unforgettable encounter with a lioness, just 5 ft away from the vehicle I was in. The driver told us not to panic as they are social & a tribe called Maldharis live in harmony inside Gir.

FYI - “King of the Jungle,” actually lives in grassland & plains pic.twitter.com/Su1AgSor3I