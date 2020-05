जंगल सफारी के दौरान सड़क पर आकर एक के ऊपर एक लेट गए तीन शेर, ऐसे सहम गए लोग... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन शेर बीच सड़क पर आकर लेट गए. घंटों तक उन्होंने सड़क पर ही आराम किया और जिससे ट्रैफिक जाम हो गया. किसी को यकीन नहीं था कि शेर इतनी शांति से आकर लेट जाएंगे. ये वीडियो अफ्रीका के जंगल का है. शेरों ने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन लोग डरे-सहमें सफारी कार के अंदर ही बैठे रहे.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कभी-कभी जंगल में भी ट्रैफिक जाम हो जाता है. इस बार शेरों ने मिलकर ट्रैफिक जाम कर दिया. जंगल का राजा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके एरिया में घूमने आए हैं.''

It has been traffic disturbing the wild all along....

Here for a change, the wild causing traffic jam



The king is least bothered about presence of others in his kingdom....



From Africa. pic.twitter.com/mV09Jkre7Y — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 18, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 18 मई को शेयर किया है, जिसके अब तक 21 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा लाइक्स और 150 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

