शेर ने घेरा तो हवा में उड़ गई भैंस, जान बचाने के लिए नदी में कूदी तो तीन शेरों ने किया ऐसा... देखें Viral Video

वीडियों में देखा जा सकता है कि नदी के पास भैंस जा रही होती है. तभी तीन शेर उसको घेर लेते हैं. एक शेर उस पर अटैक करने आता है तो वो उसके ऊपर से कूदती है और नदी में चली जाती है. तीनों शेर भैंस के पीछे आ जाते हैं. लेकिन भैंस तेजी से दौड़कर दूर निकल जाती है. 18 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया है कि भैंस अपनी जान बचाने में कामयाब रहती है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'शेरों के गौरव ने इस तरह के स्टीपलचेज़ की उम्मीद नहीं की थी. योग्यतम की उत्तरजीविता। और इसके अलावा, शेरों के सफल शिकार की दर 30% है.'

देखें Video:

The pride of lions never expected such a steeplechase



Survival of the fittest. And moreover, lions have a 30% rate of successful hunting. pic.twitter.com/SMnkXTI1NI