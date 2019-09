5 शेरों ने बनाया भैंस को शिकार, खाने के लिए भिड़ गए आपस में, उठकर भाग निकला भैंसा, देखें VIDEO

ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप सबक सीख सकते हैं. भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर किया है. जो साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है. जिसमें देखा जा सकता है कि 5 शेरों ने भैंस को शिकार बनाया है. आपको लग रहा होगा कि 5 शेरों ने मिलकर भैंस को खा लिया होगा. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ.

भैंस को शिकार बनाने के बाद एक शेर खाने के लिए टूट पड़ा, लेकिन एक शेर गुस्सा गया और खा रहे शेर पर हमला कर दिया. जिसके बाद सभी शेरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. भैंसा धीरे से उठा और अपने झुंड की तरफ चला गया.

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'इस शेरों को सबक मिल गया होगा. ये भोजन कर रहे थे. लेकिन सबसे पहले झगड़ा करना सही समझा और खाना भाग निकला.'

देखें VIDEO:

These #lions have a lesson to teach. They were having their meal but decided to fight with each other. And food walked away. Credits in video. pic.twitter.com/e7PUaZYWnP