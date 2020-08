दुनिया के सबसे बेखौफ जानवर से टकरा गया शेरों का झुंड, हुआ फिर कुछ ऐसा... देखें Crazy Video

भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हनी बेजर्स का झुंड शेरों के झुंड से भिड़ गया. इतना छोटा शरीर होने के बावजूद वो शेरों से भिड़ गए और शेरों को पीछे धकेल दिया. वीडियों में दिखाया गया है कि कैसे हनी बेजर्स ने जंग जीती और शेरों को पीछे हटा दिया.

डेली स्टार के अनुसार, वीडियो को जाम्बिया में एक पर्यटक द्वारा अब्दुलअज़ीज़ एडम नाम के एक ट्रक के अंदर से रिकॉर्ड किया गया था. एडम ने फेसबुक पर वीडियो साझा किया था, जहां यह हजारों बार देखा गया था. उन्होंने कहा कि इसे पूर्वी जाम्बिया के लुंगवा नेशनल गेम पार्क में लिया गया था

नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'नन्हा बेजर अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता है. यह जानलेवा और निडरता से हमला करने के लिए जाना जाता है, जब लगभग कोई भी प्रजाति किसी अन्य प्रजाति पर हमला करती है, जब बचना असंभव होता है, कथित तौर पर शेर और लकड़बग्घे जैसे बड़े शिकारियों को भी.'

देखें Video:

