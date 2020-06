कोरोना के बीच बीयर शॉप ने शराब बेचने का लगाया गजब का जुगाड़, आनंद महिंद्रा बोले- 'चालाक लेकिन...' - देखें Video

आनंद महिंद्रा ने 14 जून को इस वीडियो को शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि बीयर शॉप ने शराब देने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया है. ये दुकान पाइप के जरिए ही ग्राहकों को सामान दे रही है. पहले वो एक बाटल ग्राहक को पाइप के जरिए देते हैं. वहां से पहले पैसे लेते हैं और बॉटल को वहीं से डालकर देते हैं. आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को चतुर लेकिन कच्चा बताया. महिंद्रा ने बेहतर संपर्क रहित स्टोरफ्रंट डिजाइनों' की आवश्यकता की ओर इशारा किया.

This clip's been circulating for a bit. Clever,but crude,so it points to an opportunity for aesthetic ‘contactless' storefront design. The future is Bluetooth-enabled shelf-browsing+chute-enabled cash exchange & delivery to your waiting hands/car. @PininfarinaSpA @tech_mahindra pic.twitter.com/gGF2jUYs7l

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के अब तक करीब 2 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 7 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

