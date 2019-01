Lisa Ray को लड़के ने ट्विटर पर बोला, 'उम्र हो चुकी है', एक्ट्रेस ने ऐसे दिया मुंह तोड़ जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस और कैंसर सर्वाइवर लीज़ा रे ने ट्विटर पर एक सेल्फी पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने टोरैंटो के सर्द मौसम के बारे में कैप्शन लिखा. फैन्स तस्वीर को देख उनकी तारिफ करके थके नहीं, इस बीच एक स्कूल के लड़के ने कमेंट में लिखा 'Too Old' (उम्र हो चुकी है). इस कमेंट का जवाब खुद लिज़ा ने लिखा और कहा...तुमने सही कहा. मेरी उम्र हो चुकी है. वक्त से भी ज्यादा पुरानी, माय बॉय. शायद आपका दिमाग कभी ना ग्रो ना करे लेकिन आपका शरीर बढ़ेगा और यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं.

बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस हुई थीं 'रेयर कैंसर' की शिकार, ऐसे जीती जिंदगी की जंग

आगे लिज़ा रे ने लिखा, 'एक कैंसर सर्वाइवर 46 साल की उम्र में अपनी सबसे बेस्ट ज़िंदगी जी रही है. जो मन और शरीर दोनों से खुश और सिक्योर है. उम्मीद करती हूं तुम्हें भी ऐसा महसूस हो एक दिन.'

Too old — HARSHAD PATEL (@97Harshadpatel) January 28, 2019

जी हां, सोशल मीडिया सेलेब्रिटिज़ से जुड़ने का सीधा जरिया है. ऐसा कई बार हुआ है जब बॉलीवुड स्टार्स खुद अपने फैन्स का जवाब देते हैं. लेकिन अगर लोग उन्हें हेट कमेंट्स करें, तब भी वो जवाब देने में पीछे नहीं रहते है, बशर्ते गलत नियत ना हो तो. लीज़ा रे ने भी इस स्कूल के लड़के को करारा जवाब दिया.

मामला यही नहीं रूका, इस कमेंट के बाद बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के साथ-साथ फैन्स भी अपने रिएक्शन देने में पीछे नहीं रहे. सभी ने लिज़ा के इस पॉज़ीटिव कमेंट की सराहना की.

You go you beautiful strong woman you!!! so well put! — Ileana D'Cruz (@Ileana_Official) January 28, 2019

GRACE !!! — Suniel Shetty (@SunielVShetty) January 29, 2019

All the sweaters and jackets don't prevent an unkind word from getting through :( stay strong...you don't owe anyone a response. — Deepak Shenoy (@deepakshenoy) January 29, 2019

They talk as if they will never get old or their parents are still young. More power to you , you are beautiful Lisa — Jeffy (@AlizaJF12) January 28, 2019

Owned him and like how. — Sahil Shah (@SahilBulla) January 29, 2019

U go girl. More power to you @Lisaraniray live your life the way u want to — Akansha Khanna (@Akansha_k) January 28, 2019