2021 के लंबे वीकेंड की पूरी List, इस दिन पड़ रही है होली और दीवाली, मिलेंगी छुट्टियां ही छुट्टियां

2021 के लंबे वीकेंड की पूरी List, मिलेंगी छुट्टियां ही छुट्टियां

साल 2020 में कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) ने हर किसी की जिंदगी को बदल दिया है. इस साल कई लोगों ने ट्रेवल प्लान और विकेशन्स को रोक दिया था. साल खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. लोग हाथ फैलाकर 2021 का स्वागत कर रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि 2021 फिर नॉर्मल हो जाएगा. दुनिया 2020 तक अलविदा कहने और 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई है. इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं 2021 में लंबे वीकेंड की लिस्ट (List Of All The Long Weekends In 2021). इसकी मदद से आप 2021 में हॉलीडे प्लान कर रहे हैं.