बच्चे ने डाली ऐसी खतरनाक गेंद, यॉर्कर मार तोड़ दिया स्टम्प, IPS बोला- 'बेबी बुमराह...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा घर के गार्डन में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है. सामने एक स्टम्प लगा हुआ है. वो जसप्रीत बुमराह की तरह एक्शन करते हुए आते हैं और यॉर्कर गेंद डालते हैं. जिस तरह वो यॉर्कर मारकर बोल्ड मारते हैं, इस वीडियो में बच्चे ने भी कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने गेंद डाली और स्टम्प को ही तोड़ दिया.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मिलिए बेबी बुमराह से. गॉड ब्लेस लिटिल वन.' साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मुंबई इंडियंस को टैग किया.

देखें Video:

Meet the Baby #Bumrah ! God bless little one. @Jaspritbumrah93 , @mipaltan VC - Social Media. pic.twitter.com/W9ikYCuxH2

इस वीडियो को उन्होंने 26 नवंबर को शेयर किया है, जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही करीब 500 लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Wow Future @Jaspritbumrah93 you are very Talented ,I hope your future is Bright