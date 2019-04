Lok Sabha Election 2019: कहीं दूल्हा-दुल्हन तो कहीं 105 साल की महिला पहुंची वोट देने, देखें Photos

Lok Sabha Election 2019 Phase 2 Voting: लोकतंत्र में चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) सबसे बड़ा पर्व, यानी त्योहार कहा जाता है, और इस बार भी भारतीय इस वाक्य को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. गुरुवार को मतदान के दूसरे चरण (LS Polls Phase-2) के तहत देश के 11 राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेशों की कुल 95 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, और इसमें कई 'अनूठे' मतदाता दिखाई दिए. एक ओर जहां बिहार में 90-वर्षीय बुज़ुर्ग महिलाएं अपने बच्चों की गोद में बैठकर मतदान करने पोलिंग बूथ तक पहुंचीं, वहीं जम्मू एवं कश्मीर में एक नवविवाहिचत जोड़ा शादी के लिबास में ही सजा-धजा वोट डालने पहुंच गया.

Bihar: 90-year-old Urmila and Usha cast their votes at polling booth number 39 in Bhagalpur. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/EkKDEasr7W — ANI (@ANI) April 18, 2019

Jammu & Kashmir: A newly married couple arrive at a polling station in Udhampur to cast their votes for #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/RWTHAmAEwE — ANI (@ANI) April 18, 2019

कर्नाटक के बैंगलोर दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जयनगर में भी एक वरिष्ठ नागरिक युगल, 91-वर्षीय श्रीनिवास तथा 84-वर्षीय मंजुला, मतदान करने के लिए पहुंचे.

Karnataka: A senior citizen couple, 91-year-old Shrinivas and 84-year-old Manjula, cast their votes at a polling booth in Jayanagar of Bangalore South Parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/9HBHxdgnQv — ANI (@ANI) April 18, 2019

जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ जिले में 80-वर्षीय जोगिंदरो देवी अस्पताल से ही मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचीं. मतदान के बाद वह अस्पताल लौट जाएंगी.

Jammu & Kashmir: An 80-year-old patient, Jogindero Devi, comes from Kathua district hospital at polling booth number 2, in Kathua, to cast her vote for #LokSabhaElections2019. She will return to the hospital after casting her vote. pic.twitter.com/FaN2yMTIvi — ANI (@ANI) April 18, 2019

महाराष्ट्र में 105 वर्ष की कविबाई कांब्ले परिवार के साथ वोट देने पहुंचीं. परिवार उनको व्हीलचेयर पर वोट दिलवाने पहुंचा था.

#Maharashtra: 105-year-old Kavaibai Kamble along with her family cast her vote at a polling station in Harangul Budruk in Latur constituency; Polling is underway at 10 parliamentary constituencies in the state pic.twitter.com/fP3poGXxXW — ANI (@ANI) April 18, 2019

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. इसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री सहित दो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं. गुरुवार (18 अप्रैल) को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा (HD Deve Gowda), द्रमुक नेता दयानिधि मारन, ए राजा, कनिमोई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah), उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजबब्बर (Raj Babbar), भाजपा की हेमा मालिनी (Hema Malini), बसपा के दानिश अली जैसे दिग्गज शामिल हैं.

लोकसभा की 543 सीटों के लिये सात चरणों में चुनाव होना है. पहले चरण में 11 अप्रैल को हुये चुनाव में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो चुका है. मतगणना 23 मई को होगी. दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39 में से 38 लोकसभा सीटों के साथ राज्य की 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा. इसके अलावा बिहार की 40 में से पांच, जम्मू कश्मीर की छह में से दो, उत्तर प्रदेश की 80 में से आठ, कर्नाटक की 28 में से 14, महाराष्ट्र की 48 में से 10 और पश्चिम बंगाल की 42 में से तीन सीटों के लिये चुनाव होगा. इस चरण में असम और ओडिशा की पांच पांच सीटों पर भी मतदान होगा.