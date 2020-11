बिना मास्क के नहीं दिया सामान तो लड़की ने थूक दिया कैशियर पर और फिर किया ऐसा - देखें Video

कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका में एक महिला ने मास्क नहीं पहना था. कैशियर ने जब उससे मास्क पहनने का बोला तो उसने हंगामा मचा दिया. अब इंग्लैंड (England) में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां महिला ने कैशियर के साथ कुछ ऐसा किया, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

लंदन (London) में एक महिला बिना मास्क के सुपरमार्केट में सामान लेने पहुंची. जब कैशियर ने बिना मास्क के सामान देने से मना कर दिया, तो उसने हंगामा मचा दिया. कैशियर ने मास्क न पहनने का विरोध किया तो महिला ने उसके मुंह (Maskless Woman Spits At Cashier) पर थूक दिया.

What's you thought on this mike @Iromg A maskless woman spits at cashier in Waitrose while shouting calling staff foul-mouthed names after her card was declined. pic.twitter.com/tvDMSiZC8G