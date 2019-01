Love Birds की शादी कराता था ये कमांडो, आमिर खान ने की थी तारीफ, अब हुआ ऐसा

लोकप्रिय गैर-सरकारी संगठन "लव कमांडो" (Love Commandos) के संचालक संजय सचदेव (Sanjay Sachdev) को जोड़ों को बंधक बनाने, उन्हें डराने-धमकाने और उनसे जबरन पैसे ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. सचदेव अभिनेता आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते में शामिल होने के बाद सुर्खियों में आए थे. यह एनजीओ ऐसे जोड़ों को मिलाने में मदद देती है जिनके अभिभावक उनके संबंधों के खिलाफ हैं. सचदेव को 29 जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया. इससे पहले एक महिला ने सचदेव के खिलाफ बंधक बनाने, डराने-धमकाने और जबरन पैसे ऐंठने की शिकायत दिल्ली महिला आयोग से की थी.

शिकायत मिलने के बाद आयोग ने पहाड़गंज थाने से संपर्क किया और एक मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि सचदेव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आयोग ने एक बयान में कहा कि सचदेव अक्सर रात में शराब पीता और एनजीओ के आश्रय गृह में रह रहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता. वह वहां रह रहे पुरूषों को साथ में शराब पीने के लिए बाध्य करता.

