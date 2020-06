ट्विटर पर गलती से वायरल हुई मुंबई एयरपोर्ट की फोटो तो डबलिन एयरपोर्ट ने ऐसे लगाई क्लास

इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर हवाई जहाज खड़ा है और उसके विग्स के नीचे एक आदमी खड़ा है. इस फोटो में यह साफ पता नहीं चल पा रहा है कि असल में यह फोटो कहां क्लिक की गई है. लेकिन पीले और नीले रंग को देखकर यह तो साफ है कि यह भारतीय एयरलाइन्स जेट एयरवेज की फोटो है.

इस फोटो को ट्वीट करते हुए डबलिन एयरपोर्ट ने लिखा, मेरे प्यारे दोस्तो.. यह डबलिन एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत के मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि @Jetairways की फ्लाइट खड़ी हुई है.

Er, guys, that's not us. That's Mumbai Airport in India. The @jetairways aircraft is a clue, as it was based in Mumbai. Totally understand the mix up, as a) that rain could definitely be Irish & b) it's been so long you've probably almost forgotten what we look like. No biggie. pic.twitter.com/vCGmHZY5uV