पंजाब में शख्स ने बाइक को बना दिया कार, लोग बोले- 'इसे कहते हैं देसी जुगाड़' देखें VIDEO

पंजाब के लुधियाना (Ludhiana) में अजीबोगरीब गाड़ी नजर आई, जिसने भी इस गाड़ी को देखा वो हैरान रह गया. एक शख्स ने अपनी बाइक को कार में तबदील कर दिया. गाड़ी को इतनी कलाकारी से मोडिफाई किया गया कि वो बाइक बिलकुल नहीं लग रही है. ट्विटर यूजर @desimojito ने इस वीडियो को शेयर किया है. शख्स को गाड़ी को बिलकुल जीप का लुक दिया है.

ये भी पढ़ें: सड़क पर हुआ गड्ढा और अंदर समा गई चलती बस, वायरल हुआ Video, लोग बोले- 2019 का Titanic

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के आगे की तरफ दो सीटें हैं, जहां दो शख्स बैठे हैं. इस वीडियो को एक शख्स ने रिकॉर्ड किया, उसने आगे जाकर गाड़ी रुकवाकर कार जैसी बाइक चलाने वाले शख्स से पूछा तो उसने बताया कि उसने खुद इस गाड़ी को तैयार किया है. उसने ये भी बताया कि अभी इसमें और चीजें जुड़नी बाकी है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में भारतीयों ने मनाई ऐसी दीवाली, सड़क पर हुआ कचरा तो पुलिस ने किया ऐसा... देखें VIDEO

देखें VIDEO:

India has got talent. Made in Ludhiana pic.twitter.com/wsYOI7VhHs