88 हजार में बिक रही है Gucci की यह जीन्स, सुन लोगों के उड़े होश, जानिए क्या है ऐसी खासियत

अगर आप इस जीन्स को खरीदना चाहते हैं तो आपकी जेब में कम से कम 1200 डॉलर (88 हजार रुपये से ज्यादा) होना जरूरी है क्योंकि इसकी शुरुआत रेंज 1200 डॉलर है.

इसके रिटेल दाम 1200 डॉलर हैं वहीं गुच्ची की वेबसाइट पर 1400 डॉलर में बिक रही है. जहां उसे "हल्के नीले रंग के धोए गए कार्बनिक डेनिम के साथ दाग प्रभाव" के रूप में वर्णित किया गया है. वेबसाइट में बताया गया है कि यह जीन्स इटली में बनी है.

ट्विटर पर जीन्स की तस्वीरें और दाम लोगों को हैरान कर रहा है. लोगों का मानना है कि कोई इस जीन्स के लिए इतनी कीमत क्यों देगा? क्योंकि यह दिखने में न नई लग रही है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

Gucci is gone mad with these grass stained jeans. £600 when I can do it for free in my garden????? pic.twitter.com/XWcJf36xbi — 𝕜𝕚𝕞𝕫𝕚𝕟𝕙𝕠 (@kfjoanes) September 22, 2020

How rich do you have to be that you hire someone else to make it look like you spend time outside? Gucci is now selling pairs of denim overalls for $1,400 . . . and the overalls come with grass stains. Yes, they're pre-stained. pic.twitter.com/u0aGa1N4dS — Dave Ryan (@daveryankdwb) September 22, 2020

$770–1200 for grass stained Gucci pants



If u buy these I will drag u through the grass myself pic.twitter.com/k2xTYkDQ05 — TiredzZz (@YourBoyAndyy) September 22, 2020