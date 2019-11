डांस करते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची लड़की, बाइक चालक से बोली- 'अंकल हेलमेट पहनोगे तो मैं...' देखें VIDEO

अगर आप शाम के वक्त यहां बेहद व्यस्त एमजी रोड से गुजरें तो ट्रैफिक सिग्नल पर यातायात दुरुस्त करने में जुटी 23 वर्षीय स्वयंसेविका की चुस्ती-फुर्ती और उसके हाव-भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे. उसे देखकर लगता है मानो वह सड़क पर पाश्चात्य शैली की नृत्य मुद्राओं का प्रदर्शन कर रही है. वाहन सवारों से यातायात नियमों के पालन की गुजारिश करती इस एमबीए छात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. अच्छे काम के लिये पुलिस के आला अधिकारी भी उसकी तारीफ कर चुके हैं. वायरल वीडियो में वो बिना हेलमेट पहने चालकों से कह रही हैं, ''अगर आप लोग हेलमेट पहनेंगे तो मैं आपको सलाम करूंगी.'' यही नहीं वो हेलमेट पहने चालकों को देखकर हाथ जोड़ रही हैं और सलाम कर रही हैं.

पुणे के एक विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्यमिता विषय में एमबीए की पढ़ाई कर रहीं शुभी जैन (23) मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना कस्बे से ताल्लुक रखती हैं. वह 15 दिन की इंटर्नशिप के लिये इंदौर आयी हैं. शुभी ने मंगलवार को "पीटीआई-भाषा" से कहा, "यातायात व्यवस्था संभालने का मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था. जब मैं इंदौर आयी, तो शहर में यातायात व्यवस्था संभाल रहे युवा स्वयंसेवकों से प्रभावित हुई और इस काम से जुड़ गयी. मैं खुश हूं कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है."

देखें VIDEO:

#WATCH Madhya Pradesh: An MBA student Shubi Jain volunteering to manage traffic on roads in Indore in her unique way, to spread awareness about traffic norms & regulations. pic.twitter.com/hBZd0bt3C5