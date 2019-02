VIDEO: मुर्गे के खिलाफ हुई शिकायत तो रोने लगी मालकिन, कहा- बच्चे की तरह पाला है, इसे कुछ मत करो, मुझे जेल में डाल दो

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अनोखा मामला देखने को मिला है. जहां एक मुर्गे के खिलाफ एक महिला शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंच गई. पुलिस ने भी मुर्गे और उसके मालिकों को तलब कर लिया. मुर्गे को थाने में लेकर पहुंची मालकिन ने हाथ जोड़कर पुलिस से अपील की कि उसके मुर्गे के साथ कुछ ना किया जाए, बेशक उन्हें जेल में डाल दिया जाए. दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि पूनम नाम की महिला पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंची कि उसकी बेटी को एक मुर्गे ने चोंच मार दी. मुर्गे को पूनम के पड़ोस में रहने वाला एक परिवार पाल रहा था.

शिवपुरी शहर में मोतीबाबा मंदिर के पास रहने वालीं पूनम कुशवाह की शिकायत थी की मुर्गे ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया और उसे चोंच मार दी. इसके बाद पुलिस ने मुर्गे के साथ उसके मालिक को थाने बुलवाया. थाने में सजा की बात सुनकर मुर्गे की मालकिन लक्ष्मी जोर-जोर से रोने लगी. पुलिस से गुहार लगाने लगीं कि उसके मुर्गे के साथ कुछ न किया जाए, बेशक उसे जेल में डाल दिया जाए. लक्ष्मी ने बताया कि जब यह छोटा-सा था, तब वह पांच रुपए में खरीद कर लाई थी और तभी से उसे पाल रही है. लक्ष्मी के पति पप्पू जाटव ने कहा उनकी कोई औलाद नहीं है. उनकी पत्नी ने मुर्गे को बच्चे की तरह पाला है.

See the "troublemaker" who was "detained" on charges of pecking cheek of a young girl, accused @ " rooster " :)@ndtvindia@ndtv@shailendranrb@ajaiksaran@sunilcredible@shailgwalior@PrasadVKathe@dharamtiwari@avinashonlypic.twitter.com/omW4y5lZdk